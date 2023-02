I “Gilet gialli ecologici” entrano in azione contro il degrado urbano: rimossi rifiuti di ogni tipo

I “Gilet gialli ecologici” intervengono ai Portici contro il degrado urbano. Attrezzati del materiale occorrente: scope, paletta, raschietti, detergente, sanificante, sacchi, acqua, protetti da: guanti, stivali e mascherina hanno dedicato una mattinata, al servizio del decoro, per ripristinare un’area molto degradata in zona Portici e riportarla alla normalità. I” Gilet gialli ecologici” coordinati da Maurizio Naldi e da Erica continuano il loro impegno contro il degrado con un intervento ai Portici in un’area situata a lato della piazza Orsi Mangelli con accesso da via degli operai adiacente al palazzo delle banche. Una scalinata di accesso al parcheggio sotterraneo dove i gradini non si distinguevano più dalla grande quantità di rifiuti di vario genere presenti. Non mancava un divano, circondato da tante presenze di feci, urina, siringhe, indumenti intimi, preservativi, oggetti per utilizzo di droghe e tanto altro di ogni genere.

"L’intervento è stato difficoltoso per la presenza di tanto vetro rotto - commenta Erica dei volontari - è già la terza volta in pochi mesi che qui interveniamo, non si possono vedere e non dovrebbero esistere situazioni di tale degrado.Il vetro è stato recuperato e messo dentro alle campane di raccolta, per i rifiuti raccolti si è avvisato Alea. I nostri interventi, quando possiamo come volontari, sono volti a dare un contributo fattivo alla nostra città proprio perché vogliamo che sia presentabile, pulita, integra e in questo non abbiamo confini di quartiere ma andiamo dove vi è necessità naturalmente fattibile con i nostri semplici mezzi. Vi sono troppi segnalatori e pochi volontari che si rimboccano le maniche .Tenere pulito serve, aiuta le nuove generazioni a crescere con rispetto verso i beni comuni.Il sottopasso del cavalcavia di via Padulli, dove siamo intervenuti quasi un anno fa, per cancellare le scritte vandaliche, è ancora integro, pulito. Il degrado si sviluppa dove vi è degrado. Una maggiore presenza delle forze dell’ordine, in questi luoghi, e l’utilizzo di foto trappole sarebbe di aiuto a contrastare il degrado esistente in diversi punti della città. Occorre lavorare anche sulle nuove generazione attraverso la scuola".