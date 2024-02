I "Gilet gialli" liberano dai rifiuti il fossato di scolo di viale Bologna, "Servono le fototrappole"

Sabato pomeriggio i volontari coi “Gilet Gialli” assieme al Wwf e al Taaf sono riusciti a liberare dai rifiuti il fossato di scolo di viale Bologna. "L’avevamo pulito circa un anno fa - commenta Maurizio Naldi del comitato territoriale dei quartieri numero 2 e promotore dei “gilet gialli “ -. Gli incivili irresponsabili, non rispettosi dell’ambiente, purtroppo, sono ancora presenti e come volontari ci siamo rimessi in azione, come abbiamo sempre fatto in queste situazione di forte degrado ambientale e abbiamo organizzato l’intervento di bonifica cercando di coinvolgere associazioni e volontari sensibili a queste azioni di difesa ambientale".

Una decina di persone ha aderito all'iniziativa, con l'intervento partito dal civico 2 di via Rio Becca, dove inizia il fossato di 500 metri che arriva al semaforo dell’Electrolux. Tra i rifiuti trovati ruote di bicicletta ,copertoni, diapositive, vestiti, pannolini, tante bottiglie di vetro e plastiche. "Abbiamo recuperato due contenitori di plastica riciclabile pulita da 120 litri che verrà consegnato ad Alea. molte bottiglie di vetro, una cariola quasi piena, che sono state portate presso la campana della raccolta vetro, 16 sacchi di indifferenziata da 100 litri l’uno che ha ritirato Alea nel pomeriggio", spiega Naldi.

"L’organizzazione parte dai centri delle sedi dei quartieri dove giungono le segnalazioni e dove si fa il punto della situazione e si decide di intervenire coinvolgendo i volontari che sono fondamentali in questi casi - continua Naldi -. L’intento dell’iniziativa è quello di sensibilizzare i cittadini nel rispetto ambientale, oltre che pulire e bonificare il territorio dove si interviene, tenere pulito è un dovere civico di tutti, che servirebbe farlo quotidianamente. Altre giornate ecologiche verranno prossimamente organizzate".

Il comitato territoriale numero 2 ringrazia Silvia Naldi, quartiere Cava-Villanova, i giovani intervenuti, Simone Orioli (Wwf), e Silvia Stinziani del quartiere Cava-Villanova ed Erica Casu, che ha provveduto alla fornitura dei sacchi. "Ora attendiamo l’intervento da parte del Comune per il contenimento della grande vegetazione, perchè sono presenti anche molti rami secchi, che ingombrano in alcuni punti anche la pista ciclabile. La segnalazione è stata presentata l'8 dicembre scorso. Non è stato facile districarsi in mezzo ai rovi e al biancospino. Si ricorda inoltre l’importanza dell’utilizzo delle foto trappole, con i comuni di Ravenna e Cesena ne stanno acquistando 200 unità. Il nostro Comune bisogna che entri in quest’ottica. Un deterrente fondamentale alla lotta contro gli incivili che abbandonano".