I giovani del Rotaract Forlì raccolgono fondi per uno spettacolo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari

Una raccolta fondi dei giovani del Rotaract Forlì per realizzare uno spettacolo di sensibilizzazione sui disturbi alimentari. Si tratta dell'iniziativa di solidarietà organizzata giovedì, attraverso un aperitivo online che prevedeva la distribuzione di pacchetti di prodotti con i presidi slowfood, impacchettati e consegnati dai ragazzi del Rotaract. Sono intervenuti la dottoressa Patrizia D'Aprile, psicologa dell'Ausl Romagna, Lia Cortesi, coordinatrice regionale di Slowfood, la dottoressa Loretta Raffuzzi, psicologa e psicoterapeuta dell'Ausl Romagna, Micaela Mazzoli, formatore slowfood e Giuseppe Tolo, fiduciario condotta slowfood Forlì.

L'appuntamento ha visto la partecipazione di sessanta persone ed aveva come obiettivo quello di raccogliere fondi per la realizzazione di uno spettacolo teatrale per sensibilizzare sulle problematiche dei disturbi alimentari, che si terrà ad ottobre prossimo. L'analisi dei dati che arrivano dall’Osservatorio epidemiologico del ministero della Salute ha messo in evidenza che, da febbraio a maggio 2020, c' è stato un aumento di casi di disturbi alimentari di almeno un 30 per cento nei ragazzi e nei preadolescenti.

Le origini post traumatiche dei disturbi dell'alimentazione sono ampiamente dimostrate, ma in questo caso l’isolamento, la didattica a distanza, l’impossibilità di giocare con i coetanei, la sensazione di paura condivisa con i familiari, le difficoltà delle famiglie, hanno determinato uno stress continuo e insostenibile per molti.