I giovani raccontano il "Bodyshaming" attraverso l'arte: da un muro si accende la riflessione contro le discriminazioni

I giovani danno un anima ad un muro spoglio. Giovedì si è tenuta l'inaugurazione dell'opera di poster art "Bodyshaming" realizzata all'interno del progetto dell'amministrazione comunale, curato dalla Casa Del Cuculo, Paesaggi Plurali. L'opera è stata realizzata dalle ragazze e dai ragazzi di 3°C e 3°D della scuola media di Santa Maria Nuova Spallicci (Istituto Comprensivo di Bertinoro), che hanno potuto contare sul supporto del fotografo Alessandro Tricarico, già collaboratore di mensili e quotidiani come "La Repubblica" e corrispondente, durante le primavere arabe, del "Manifesto".

La tematica, ovvero il contrasto alle discriminazioni, in particolare per fattori legati al corpo, è stata scelta proprio dai ragazzi, come anche la foto che è stata adattata al muro anteriore della Società Cooperativa Agricola di Santa Maria Nuova, in via Togliatti 56. I giovani studenti hanno voluto coinvolgere in questa riflessione l'intera comunità di Santa Maria Nuova, presente in gran numero all'evento. Durante la presentazione, il momento più emozionante, è stato quello in cui gran parte degli spettatori, seguendo l'esempio dei ragazzi, è stato coinvolto a tal punto da prendere in mano il microfono e a dichiarare, dopo i ragazzi, una parte di sé che ha imparato ad apprezzare nonostante l'imperfezione, fosse questa il viso, il sorriso o i capelli.

"Un momento di autentica condivisione - afferma la sindaca Allegni - e di sincera commozione. Vedere la maturità di questi ragazzi e il loro coinvolgimento, ci fa capire l'essenza e l'importanza di opere come questa e l'arricchimento che a tutti porta la cultura. Ringrazio le insegnanti e la dirigente scolastica per averli accompagnati in questo percorso di grande crescita interiore e di esempio per la comunità intera e l'assessore Sara Londrillo che, insieme all'ufficio Governo del Territorio, hanno profuso un grande impegno per la realizzazione dell'intero progetto".

Quest'opera è la terza realizzata nel giro di 5 mesi a Bertinoro, con la direzione artistica di Marcello di Camillo "non ci aspettavamo una collaborazione e una vicinanza così grande da parte della comunità che ha partecipato attivamente alla realizzazione del murales, partendo dal Conad e dalla scuola di musica Dante Alighieri fino alla cartoleria e ai vicini di casa. Questi ragazzi hanno davvero tanto da dirci e un grande applauso va al coraggio di mettere a nudo le loro paure e fragilità" le sue parole.

Un momento dell'inaugurazione