I giovani raccontati dai giovani stessi: tornano l'esperienze di educazione, orientamento e formazione

Dopo la sessione estiva del progetto, svoltasi nell’arena della Fabbrica delle Candele con tre incontri, è scattata l'ora della seconda parte di "Intraprendere", il progetto che coinvolge giovani e studenti per l’anno scolastico 2022-2023. "L’obiettivo è trasferire ai giovani degli input positivi - spiegano il direttore di Ascom-Confcommercio Alberto Zattini e Valentina Vimari, presidente dell'associazione "Un'altra storia" -. Si vuole fornire strumenti per favorire l’acquisizione delle competenze e stimolare il pensiero critico e creativo, inviando messaggi in grado di infondere forza e fiducia. I principali obiettivi sono quelli di avvicinare i giovani al mondo del lavoro e trasmettere la cultura e la conoscenza delle opportunità professionali del territorio".

Il progetto di orientamento, prevede al suo interno molteplici azioni educative, tutte orientate all’acquisizione di abilità e capacità che consentono di acquisire un comportamento versatile ed efficace. Il percorso di Educazione, Orientamento e Competenze Trasversali, in sintesi è un invito a interpretare e intraprendere in maniera attiva e dinamica la propria vita, attingendo alle infinite risorse che tutti possediamo. Il progetto, che è sostenuto dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, si sviluppa su 13 incontri (da ottobre 2022 a maggio 2023) e fornisce ai partecipanti strumenti per lo sviluppo delle Life Skills e tutti quegli elementi e competenze che possono portare i giovani – assieme alle famiglie e alla scuola – a comportamenti positivi e di adattamento che rendono l’individuo capace di far fronte efficacemente alle richieste e alle sfide della vita di tutti i giorni. L’iniziativa, per le sue caratteristiche, gode anche del Patrocinio dell’Ufficio Scolastico della Regione Emilia-Romagna.

L’intero progetto ruota attorno ad esperienze reali e storie di vita vissuta. Dietro ad ogni bagaglio di conoscenze e competenze, ci sono scelte, percorsi, esperienze; c’è una storia da raccontare e dalla quale imparare.I temi approfonditi aiuteranno i giovani a fare scelte e trovare lavori di qualità e migliorare il loro processo di vita e di occupabilità come: consapevolezza di Sé, gestione delle emozioni, gestione di problematiche sociali (come bullismo e cyberbullismo), gestione dello stress, comunicazione e relazioni efficaci, empatia, marketing, cyber security, rischi e opportunità nel mondo del web e digitale, imprenditorialità (in vari settori), sostenibilità, prendere decisioni e risolvere problemi.

Il target dei partecipanti è composto da sono studenti delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado. Le iniziative si svolgono contemporaneamente in presenza presso la Sala Teatro delle Fabbrica delle Candele e in collegamento streaming sul canale youtube dell’associazione "Un’Altra storia". E’ possibile aderire a tutto il progetto, oppure selezionare e partecipare agli incontri di maggiore interesse. Le adesione arrivate ad oggi sono complessivamente di oltre 95 classi per un numero di circa 2.380 giovani studenti.

"Siamo partiti con il primo incontro, giovedì scorso con la presentazione del libro “Bill esce dal wb” da parte dell’autore Andrea Nuzzo (giovane esperto di comunicazione digitale, papà di “Sii come Bill” e fondatore degli Unfluencer), intervistato da Veronica Repetti (Unfluencer esperta di linguistica) - affermano l'assessore Paola Casara e il direttore artistico della Fabbrica delle Candele, Marco Viroli -. Agli oltre 650 studenti, che hanno seguito l’iniziativa, è stato spiegato come sia possibile utilizzare il web in modo positivo e sfruttare le opportunità che offre ad ognuno di noi. La sfida contenuta all’interno del libro è che il protagonista, Bill, lo “stick man” con oltre 1 milione di follower su FB, decidendo di uscire dal web, dovrà capire se sarà in grado di abituarsi alla vita offline rispetto a quella online che viveva ogni giorno. La conclusione che ne trarrà e che tutto quanto viene postato sul web ha un grande potere, dal quale derivano grandi responsabilità. Commentare il web non è un semplice gioco perché ha effetti sulla vita vera di tutti".

Il format proseguirà da novembre a dicembre con altri 5 appuntamenti che riguarderanno: martedì 8 novembre Luca Pagliari racconta la storia del Nobel Rita Levi Montalcini, mentre lunedì 21 novembre Synergie School dibatterà sull'orientamento verso il mondo del lavoro con le soft skills: Synergie, con Roberto Vittori e Marika Lamorgese, lo racconteranno ai ragazzi con una presentazione interattiva guidata da esperti della Divisione Synergie School, Carlotta Allamandola e Alessandra Pace, che si renderanno disponibili a rispondere ai quesiti degli studenti, attraverso una sorta di gaming didattico. Il 25 novembre ci sarà il talk swoh "Schiava a 16 anni - I dettagli della cronaca", in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne: Pagliari presenta un talk show che ha l’obiettivo di unire narrazione e dibattito, emozione e razionalità.

Altro talk show il 28 novembre, dal titolo "Unidiversità: per un'in-formazione consapevole": sei giovani “Unfluencer” (Influencer anticonvenzionali) seguiti attualmente da oltre 2 milioni di follower sui social (Instagram, Facebook e Tiktok), capitanati da Andrea Nuzzo, porteranno formazione e insegnamento verso i giovani e informazione per gli adulti che sempre più confusi cercano di capire il linguaggio dei loro figli. Il 6 dicembre Pagliari presenta le storie di Issabel King e di Arianna Pozzi nell'incontro "Decido il mio futuro su misura": due giovani che vivono a migliaia di chilometri di distanza fra loro, ma accomunate dalla stessa passione e determinazione. Il format riprenderà da gennaio a maggio anche nel 2023 con sette incontri.