I gusti della tradizione italiana a Sapeur: la Fiera fa il pieno di visitatori

Dopo lo stop forzato a causa del Covid, nei padiglioni della Fiera di Forlì torna Sapeur, la grande manifestazione dei sapori della tradizione italiana da gustare e acquistare patrocinata dal Comune di Forlì, dal Ministero delle Politiche Agricole, dalla Regione Emilia-Romagna, dalla Provincia di Forlì Cesena, dalla Camera di Commercio della Romagna e da Confindustria Romagna.

Birre artigianali italiane e straniere, vini, liquori e distillati, oli dai gusti forti e raffinati, prodotti gluten free e senza lattosio, presidi Slow Food, eccellenze enogastronomiche Dop, Doc e Igp provenienti da ogni Regione d’Italia. Con più di 150 espositori, Sapeur si riconferma un punto di riferimento importante per gli amanti del gusto e dei prodotti tipici di altissimo pregio riconosciuti in tutto il mondo.

“Ripartire con la qualità e la tracciabilità dei nostri prodotti è davvero molto importante in un momento come questo di grande instabilità economica. In Italia abbiamo migliaia di piccole e medie imprese che primeggiano per serietà, gusto e tradizione - ha dichiarato la presidente del Consiglio Comunale Alessandra Ascari Raccagni, intervenuta a nome di tutta l’Amministrazione di Forlì.

“Voglio ringraziare di cuore il presidente di Forlì Fiera, Valerio Roccalbegni, per il grande impegno che sta riservando nella pianificazione dell’offerta fieristica forlivese. I tantissimi visitatori di queste prime due giornate di Sapeur sono la soddisfazione più grande per chi, come Roccalbegni, dedica anima e cuore alla rinascita del nostro polo fieristico.”

“Sapeur è una fiera che, per l’elevata qualità della sua offerta espositiva e la grande attenzione alle eccellenze del made in Italy, amiamo ospitare e riproporre con grande orgoglio. Finalmente, dopo le restrizioni imposteci dalla pandemia, possiamo tornare a godercela in tutto il suo splendore e in totale sicurezza, con un numero importante di espositori e aziende del territorio", ha dichiarato Roccalbegni. Domenica la Fiera sarà aperta al pubblico con orario continuato dalle ore 10.00 alle 20.00.