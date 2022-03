I lavoratori in appalto dei servizi di logistica di Coop scendono in strada per un presidio di protesta

I lavoratori del magazzino "Coop Alleanza 3.0" gestito in appalto da "Afv Logistica srl" scendono in protesta sabato pomeriggio alle 15 davanti al supermercato Coop di via Curiel a Forlì. E' l'esito della protesta sindacale del sindacato di base "Adl Cobas". "Sono sempre piu? numerosi gli episodi di contestazioni disciplinari che risultano infondate e strumentali ad aumentare il senso di ricattabilita? dei lavoratori attraverso le sanzioni e a scoraggiare dinamiche di solidarieta? o rivendicazione. Ma e? anche nella distribuzione dei carichi di lavoro che ci sono diverse problematiche sopratutto in alcuni reparti e nel turno notturno, con differenze ad esempio per chi ha un contratto di somministrazione tramite agenzia interinale e si trova turni anche di 12 ore di lavoro", protesta una nota del sindacato.

"Anche dietro lo slogan “La Coop sei tu” e l’immagine di eticita? promossa tramite la pubblicita? c’e? infatti un meccanismo di precarizzazione del lavoro dove non solo Coop Alleanza 3.0 appalta il proprio magazzino prima ad una cooperativa e da due anni ad AFV Logistica srl, ma una parte di lavoratori e lavoratrici vengono assunti tramite agenzia interinale anche per 3 o 4 anni. Per questi motivi sempre piu? lavoratori hanno deciso di organizzarsi sindacalmente con ADL Cobas, ma anche per la necessita? e volonta? di rivedere la contrattazione aziendale di secondo livello visto non solo l’aumento del caro-vita ma sopratutto il pesante e continuo lavoro che chi lavora nei magazzini e punti vendita della Grande distribuzione organizzata ha svolto anche in questi anni di pandemia e sta continuando a svolgere tuttora", continua la nota sindacale sottoscritta dal sindacalista Federico Colomo.

Ed ancora Colomo: "I lavoratori insieme al sindacato denunciano che AFV Logistica srl sta negando i diritti sin- dacali, non riconoscendo gli RSA, i rappresentanti sindacali dei lavoratori tesserati con ADL Cobas e il diritto all’assemblea sindacale retribuita creando una grave discriminazione ri spetto agli altri sindacati Cgil Cisl e Uil. A tutto questo i lavoratori e le lavoratrici hanno deciso di rispondere svolgendo un’assemblea fuori dall’orario di lavoro davanti ai cancelli del magazzino dove e? stato deciso di proclamare lo stato di agitazione". Per questo sabato alle 15 i lavoratori del magazzino Coop Al- leanza 3.0 organizzati con ADL Cobas lanciano un presidio e volantinaggio davanti al supermercato Coop in via Curiel a Forli?.