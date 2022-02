I Lions Club dell'Emilia Romagna hanno donato un camion al Banco Alimentare

Il vecchio camion utilizzato dal Banco Alimentare dell'Emilia-Romagna, un Fiat Stralis, dopo migliaia di chilometri avanti e indietro per tutta la Regione per recuperare i prodotti alimentari donati dalle aziende per poi distribuirli alle organizzazioni caritative, è stato sostituito con un nuovo mezzo dello stesso tipo. L'operazione, del valore di 200mila euro, è stata possibile grazie all'impegno dei Lions Club dell'Emilia e della Romagna. I vari sodalizi presenti sul territorio regionale si sono resi protagonisti di una raccolta fondi che ha fruttato 100.000 euro, mentre una cifra analoga, considerata la validità della progetto e le sue finalità, è stata erogata da Lions Clubs International Foundation.

"Mi fa piacere mettere in evidenza - dichiara Riccardo Bevilacqua, presidente del Lions Club Forlì Host - che il service è stato reso possibile da un'unità di intenti davvero eccezionale. Anche l'associazione che ho l'onore di rappresentare ha dato un contributo per questa finalità con la consapevolezza che stanno aumentando le famiglie, anche del nostro territorio, bisognose di un aiuto concreto e costante, così come fa il Banco Alimentare".

Il nuovo Fiat Stralis è stato scelto perché capace di mantenere una capacità di trasporto importante (ogni carico può portare 14 tonnellate di prodotti) e assicurare la tenuta della refrigerazione per poter trasportare anche prodotti freschi e surgelati, nonché rendere sempre più efficiente l'organizzazione del ritiro e della distribuzione. Da trent'anni il Banco Alimentare dell’Emilia Romagna recupera generi alimentari e li distribuisce ad una rete di 750 organizzazioni convenzionate che si occupano di assistenza a persone in difficoltà. Nel 2021 sono stati donati gratuitamente, su base regionale, alimenti per oltre 20 milioni di pasti.

La consegna del mezzo è avvenuta alla presenza del presidente del Banco Alimentare Emilia-Romagna Stefano Dalmonte, dei past governatori Francesca Romana Vagnoni (Distretto Lions 108A), Gianni Tessari (Distretto Lions TB), sotto la cui presidenza è stato concepito il progetto, dell’attuale Governatore del Distretto 108A Franco Saporetti, di Fausto Pasini, officer Lion per il sostegno al Banco Alimentare, e di Mario Boccaccini, responsabile del progetto, oltre a numerosi soci lions.