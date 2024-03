I manager dell'energia del futuro al Liceo Scientifico: una settimana innovativa per ridurre il riscaldamento globale

Surriscaldamento globale, emergenza idrica ed energetica, inquinamento ambientale, sono ormai argomenti all’ordine del giorno, su cui il mondo della scienza e i governi di tutto il mondo si stanno interrogando. Le teorie e le opinioni non sono sempre concordi, ma questo fa parte del “gioco” della ricerca; e mentre c’è chi si confronta e si scontra, ci sono anche dei giovani studenti che si sono rimboccati le maniche per capire come stanno le cose. E’ quanto è accaduto in questi giorni al Liceo Scientifico Fulcieri di Forlì, in cui da due anni è attivo un indirizzo sperimentale quadriennale denominato TrED (Transizione Ecologica e Digitale).

La settimana dal 19 al 23 febbraio, infatti, ha visto impegnati gli studenti di 2a TrED in una lunga ed entusiasmante maratona dedicata alla white energy. Una learning week in cui gli energy manager del futuro hanno approfondito temi legati alla sostenibilità, alla necessità di un immediato cambiamento di rotta per ridurre l’impronta energetica ed ecologica sul nostro pianeta. Sono stati toccati temi riguardanti la diagnosi e l’efficientamento energetico e, attraverso attività laboratoriali, gli studenti hanno misurato e compilato la mappa energetica della loro scuola, trasferito i dati in digitale e impostato una diagnosi energetica con proposte di efficientamento dell’edificio stesso. Ecologia, risparmio, irraggiamento, consumi, ciclicità, mappatura, sono alcune delle parole chiave di un’intensa attività che ha visto il coinvolgimento di figure professionali del territorio che hanno messo a disposizione della scuola la loro imprenditorialità ed esperienza. Una rete di partenariato che vede sempre più il liceo Fulcieri inserito nella realtà locale. Un connubio volto a sedimentare una costruttiva apertura al mondo del lavoro, per sviluppare conoscenze e competenze nell’ottica orientativa e formativa degli studenti.

Nel corso della settimana si sono avvicendati diversi esperti: l’attore Michele Dotti che ha drammatizzato lo spettacolo “Sentinelle dello spreco”, Alessandra Boni e Ilaria Prati di Energie per la Città hanno coordinato i rilievi ed i ragazzi sono stati guidati nelle misurazioni da Giampaolo Dall’Agata, Adamo Buitoni e Luciano Farnedi. Si è parlato di economia circolare, di risparmio energetico nelle nostre case e sono state rilevate le dispersioni di calore nelle varie zone del liceo (ambienti esterni, interni e palestre). Nel pomeriggio del martedì sono state effettuate le misurazioni sullo spessore delle finestre, la loro larghezza, lunghezza e si è definita la loro tipologia. Gli studenti hanno applicato una formula per misurare, grazie ai dati raccolti, quanto un materiale disperda calore, quindi si è riflettuto su concetti di trasmittanza e resistenza.

La mattina del mercoledì gli studenti hanno visitato la scuola materna “Gobetti” in via Piave, un esempio di edificio che rispetta totalmente i criteri di efficientamento energetico. La scuola è stata ristrutturata al fine di ridurre il consumo termico e di contenere i costi in aumento delle energie non rinnovabili. Durante la visita gli alunni hanno osservato le strutture innovative dell’edificio, notando che è ricoperto da un cappotto isolante e strutture per una maggiore protezione antisismica, inoltre hanno osservato il materiale degli infissi, costruiti in PVC rivestito da alluminio per conferire una maggiore resistenza e durabilità all’infisso.

Nonostante i lavori siano stati portati a compimento nell’arco di appena sette mesi, la scuola centra cinque degli obiettivi dell’agenda 2030. A seguire, nel pomeriggio di mercoledì, gli studenti hanno elaborato i dati registrati il giorno precedente su un foglio Excel. Giovedì, divisi nei diversi gruppi, gli studenti hanno prodotto un report nel quale hanno argomentato e descritto le attività svolte fino a quel giorno. Nel pomeriggio hanno incontrato l’ingegnere Davide Falasconi il quale ha approfondito temi legati al superbonus e alle modalità per efficientare un edificio pubblico o privato. Gli studenti hanno capito quanto le classi energetiche siano importanti relativamente al risparmio e al consumo con particolare riferimento alle zone climatiche. Inoltre si è scoperta la differenza tra lavoro trainante e trainato, Ape ante operam e post operam e certificato di asseverazione energetica.



La giornata conclusiva di venerdì è stata dedicata alla realizzazione e presentazione dell’output finale che è stato pubblicizzato alla dirigente scolastica Susi Olivetti, la quale ha elogiato gli studenti per l’impegno profuso e la capacità cooperativa. La dirigente ha aggiunto che i ragazzi si sono messi in gioco animati da fecondità inventiva e curiosità innata. Nel pomeriggio di venerdì l’architetto Luciano Farnedi ha illustrato ai ragazzi i vantaggi delle costruzioni in materiali ecosostenibili, soffermandosi, in particolare, sull’utilizzo del legno. Adele e Filippo hanno aggiunto: “La settimana è stata molto impegnativa, ma in team tutto risulta più accattivante e coinvolgente”. Marie Julie e Domenico hanno affermato: “Questa settimana è stata per noi molto formativa e orientativa in quanto occasione per conoscere eventuali sbocchi professionali per il futuro. Augurandoci, anche grazie all’impegno delle nuove generazioni, che il futuro ci riservi un ambiente più sano e risorse adeguate per tutti".