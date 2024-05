"I mercati e le fiere di Forlì": il Comune lancia un contest fotografico, ecco come partecipare

Il Comune di Forlì ha pubblicato il bando relativo alla prima edizione del concorso fotografico "I mercati e le fiere di Forlì". Il concorso è organizzato in collaborazione con il Foto Cine Club Forlì con l'obiettivo di valorizzare luoghi, oggetti, dettagli, incontri ed atmosfere nell'ambito delle Fiere e dei Mercati del Comune di Forlì. E' prevista una unica sezione, bianco e nero e colore, dal titolo “La magia di un istante”. Il concorso è rivolto a tutti i fotografi residenti in Italia, di età maggiore ai 18 anni. Ogni partecipante potrà inviare un massimo di quattro fotografie, insieme alla scheda di iscrizione debitamente compilata e firmata. La partecipazione al concorso è gratuita. Le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 settembre, con la scheda d’iscrizione debitamente compilata all'indirizzo email mercati@comune.forli.fc.it. Il bando con tutte le informazioni e i dati sono consultabili sul sito www.comune.forli.fc.it .