I "no green pass" in Comune sono 12, il 98% dei dipendenti risulta in regola

Ammonta a 12 il numero dei dipendenti del Comune di Forlì che risultano assenti per il mancato rispetto della disciplina del "green pass". E' il dato aggiornato a lunedì, il numero è aumentato rispetto alla prima rilevazione di venerdì scorso in quanto il primo giorno era coincidente con uno sciopero indetto proprio contro il green pass e alcune assenze erano state motivate dall'adesione allo sciopero e non dalla mancanza del certificato verde.

L’Assessorato al Personale del Comune rende noto che le verifiche del green pass dei dipendenti sta proseguendo con regolarità e attenzione, con una media giornaliera superiore a quanto disposto che, nella giornata di lunedì 18 ottobre, è stata pari al 48% dei dipendenti. Nella giornata venerdì 15 ottobre all’Ufficio Personale è pervenuta comunicazione di sei assenze, un allontanamento e 13 scioperanti mentre dal personale in servizio negli uffici aperti nella mattina di sabato 16 ottobre non è giunta comunicazione di nessuna assenza legata alla disciplina del “green pass” o adesione allo sciopero. Lunedì ha invece visto 1 dipendente aderente allo sciopero e 12 assenze legate alla disciplina del "green pass". Il Comune conta 608 dipendenti, per cui coloro non in regola col green pass ammontano al 2%, mentre sono il 98% i dipendenti comunali di Forlì in regola con la normativa.