I "no green pass" tornano a manifestare e formano un grosso cerchio umano in Piazza Saffi

"Il corpo è nostro e lo gestiamo noi". "No dittatura sanitaria". Al grido di "libertà, libertà", alcune centinaia di personesi sono mosse da piazzale della Vittoria, tra striscioni contro il governo. A Forlì hanno sfilato per Corso Della Repubblica fino a Piazza Saffi ancora una volta e sempre di sabato i No Green Pass. Un corteo che ha espresso il proprio dissenso al certificato verde con urla, fischietti, tamburi e trombette. Al termine i manifestanti hanno formato un grosso cerchio umano.