"I nonni patrimonio dell'umanità", un momento di festa alla casa di riposo Zangheri

Ha avuto come tema "I nonni patrimonio dell'umanità" il concorso organizzato alla casa di riposo Zangheri di Forlì ed organizzato dalla sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani. "Il concorso ha avuto una buona adesione con una produzione sia di elaborati da parte dei ragazzi frequentatori delle medie inferiori, sia di disegni composti dai bambini iscritti alle elementari, trasmettendo un sentimento di sincero profondo affetto, verso questa figura componente della famiglia, sicuro approdo nei momenti di difficoltà e roccioso appoggio in quelli di sconforto, laddove riesca dalla sua esperienza a sussurrare il consiglio appropriato, un espressione di incoraggiamento ovvero riporre le vicissitudini della vita nell’esatto ordine di priorità quando tutto appare confuso", spiegano il presidente dellUnsi Forlì, Roberto Toscano, e i soci Raffaele Acri e Franco Prati, presenti alla cerimonia alla presenza della direttrice Donatella Maluccelli, della responsabile del personale Barbara Camporesi e della coordinatrice Michela Cavagnuolo.

"Per i più piccoli l’incontro è sempre un momento di sorpresa che spesso fuoriesce dalle tasche dei nonni sottoforma del desiderio sperato oppure di un momento ludico da trascorrere insieme - proseguono Toscano, Acri e Prati -. Alcuni bambini ad esempio, hanno immaginato un globo suddiviso i tanti Paesi con in rilievo due figure giovane ed anziana che formano un girotondo che unisce il sentimento comune per la famiglia. L’apprezzamento espresso dagli ospiti della struttura e dai loro parenti presenti alla premiazione degli elaborati, con attestati e medaglie, ha avanzato la volontà di ripetere il concorso, proponendo altri temi, nel solco del mantenimento del rapporto tra gli ospiti della storica dimora con i parenti più stretti e più in generale con il tessuto sociale della città che non deve dimenticare la preziosa memoria che le dimore come la Zangheri custodiscono con passione e dedizione".