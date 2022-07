I nostalgici a Predappio per commemorare la nascita di Benito Mussolini

Erano circa un centinaio le camice nere che, domenica mattina, hanno sfilato a Predappio per commemorare la nascita di Benito Mussolini. Nel 139° anniversario, che cade il 29 di luglio, si è tenuta la tradizionale manifestazione col corteo partito da piazza Sant'Antonio che si è snodato fino al cimitero di San Cassiano dove si trova la salma del Duce. Lette le preghiere per Benito Mussolini, per i caduti e per i legionari e ausiliarie morti negli ultimi anni. Quasi nulli i saluti romani, per scongiurare eventuali denunce, coi partecipanti che sono quindi scesi nella cripta dove oltre a Mussolini riposano i suoi famigliari.