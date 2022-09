I personaggi che hanno dato prospettive di pace in Europa: concluso il progetto "Total Peace"

Si è concluso il progetto Europeo Total Peace, finanziato dall'Unione Europea e dal programma “Europe for Citizens” e portato avanti dal Centro Pace di Forlì in qualità di capofila di sei Paesi europei. Questo progetto aveva l'obiettivo di ricordare alcuni personaggi importanti che hanno dato all'Europa prospettive di pace, nonviolenza, liberà, democrazia e giustizia sociale: Celeste Caiero per il Portogallo, Vaclav Havel per la Repubblica Ceca, Federica Monteseny per la Spagna, Marek Edelman per la Polonia, Etty Hillesum per l'Olanda e Alexander Langer per l'Italia.

Insieme ai partner di queste Nazioni per 18 mesi sono stati predisposti eventi pubblici allo scopo di favorire la loro conoscenza collegando la persona ad una data importante e ad un fiore simbolo. Per Celeste Caeiro il 25 aprile, giornata della Liberazione del Portogallo, e il garofano; per Alexander Langer il 21 settembre, Festa internazionale della pace, e la stella alpina; per Vaclav Havel il 9 novembre, caduta del Muro di Berlino, e l'erica bianca; per Federica Monteseny, l'8 marzo Festa internazionale delle Donne, e la mimosa; per Marek Edelman il primo maggio, Festa del Lavoro, e il narciso giallo; per Etty Hillesum il 21 giugno, Giornata internazionale dei Rifugiati e dei Migranti, e il gelsomino.