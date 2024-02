I poli culturali della città riuniti in un unico contenitore: prende forma il progetto "San – Spazi Artistici Nuovi"

Diventa sempre più concreto il progetto del "San – Spazi Artistici Nuovi", progetto promosso dall'assessore alla Cultura Valerio Melandri e che riunisce il Museo San Domenico e i suoi Giardini, l'Ex Asilo Santarelli, il San Sebastiano e il San Giacomo. "Il rilancio del centro storico si realizza anche grazie alla cultura, di cui Forlì vuole diventare importante polo regionale - afferma Melandri -. Il "San - Spazi Artistici Nuovi" è uno dei tanti tasselli realizzati dalla nostra Amministrazione verso tale obiettivo. Con questi nuovi strumenti concretizziamo ancor di più l'idea del "San" e le diamo una forma inedita, cioè popolare, fruibile e funzionale".

Entrando nel dettaglio, si tratta di un luogo sempre aperto in cui la cittadinanza può vivere l'offerta culturale di Forlì quotidianamente, scegliendo tra i diversi eventi che prendono vita in questi molteplici contenitori. Giovedì ssono stati inaugurati tre nuovi supporti di comunicazione che allargano l'impianto informativo del "San", per far permeare in città l'idea e gli impatti concreti di questo progetto.

Il primo strumento è il sito "san.comune.forli.fc.it", nato per permettere una fruibilità immediata, facile e veloce del cartellone dell'offerta dei quattro luoghi del "San", dando così una cornice unica in cui trovare tutti gli eventi di questi principali spazi culturali. I grandi eventi del San Giacomo, le mostre di artisti contemporanei e locali del San Sebastiano, l'hub di innovazione digitale e il focus sul Novecento del Santarelli e le grandi esposizioni del San Domenico saranno così a portata di click su un unico portale.

Nel parcheggio del Museo San Domenico sono stati installati dei pannelli informativi che raccontano in modo semplice, diretto e popolare i quattro poli del "San", evidenziandone caratteristiche e destinazioni d'uso. I prestigiosi eventi espositivi che continuamente animano il Museo permetteranno a migliaia di visitatori e visitatrici di conoscere il "San", dando così grande risalto a questi contenitori e alla loro offerta culturale.

Per rendere riconoscibile ogni singolo luogo come parte integrante della rete diffusa del "San", nelle zone antistanti ai quattro centri culturali sono state posizionate delle insegne circolari, per dare visibilità ai punti nevralgici di questo percorso culturale esteso e diffuso. "Il sito, i pannelli e le insegne faranno sì che "Vediamoci al San" non sia solo uno slogan, ma un invito e un nuovo modo di vivere la cultura della città, in modo quotidiano, attivo e partecipato".