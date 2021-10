I primi attacchi sono iniziati circa un anno fa: continuano i vandalismi al parco di via Ribolle

Dopo qualche mese di calma tornano i danneggiamenti al parco di via Ribolle. Nel mirino dei vandali questa volta è finito il Bocciodromo. Per l'occasione sono stati stracciati dalla bacheca alcuni fogli. I primi attacchi sono iniziati circa un anno fa, quando vennero rovinato i campi e dato alle fiamme i teloni di plastica che racchiudevano la struttura, rendendo quasi impossibile giocare a bocce.

"L'amministrazione comunale ha garantito l'intervento per ripristinare i teloni e mettere il campo in sicurezza e spero avvenga al più presto - si legge in una segnalazione giunta a ForlìToday -. Gli associati del campo sono molto addolorati per queste vicende e non capiscono il perché di tutto quest'odio. E anche i frequentatori che la sera si recano a giocare a bocce potrebbero essere presi di mira da questo gruppetto di vandali. E nel caso succedesse cosa accadrà? Sicuramente non si fermeranno qui, anzi continueranno".