I quartieri chiedono interventi: "Nuovi supermercati, il traffico in via Bertini è collassato come previsto"

Il traffico su via Bertini è in netto peggioramento, dopo il sollievo che aveva dato l'apertura della Tangenziale Est ad uno degli assi più congestionati della viabilità cittadina. E' la preoccupazione che viene espressa dai coordinatori dei Comitati di Quartiere Coriano, Alessandro Gasperini, e Foro Boario, Loretta Poggi.

Spiegano in una nota: “Via Bertini, che aveva trovato anni di pace con la costruzione della tangenziale, sta tornando ad essere percorsa da un numero di auto insostenibile non solo per gli automobilisti che devono transitare, ma soprattutto per i residenti che lamentano rumore e inquinamento dell’aria. Le opere di restringimento della carreggiata per disegnare la pericolosa ed inutilizzata pista ciclabile costringono a frenate ed accelerazioni continue soprattutto i mezzi pesanti, aumentando quindi il rumore e l’inquinamento dell’aria. Il numero delle auto inoltre sta aumentando ed è destinato a crescere ancora a causa degli esercizi commerciali che si sono concentrati in pochissimi km”.

Particolarmente critico, specialmente negli orari di punta, è l'imbuto che è stato creato nel sottopassaggio ferroviario e nella piccola rotonda successiva in via Volta, con rallentamenti e grosse difficoltà di svolta degli autobus di linea, ma poi si estende lungo tutta la strada, dove sono fioccati e continuano a fioccare nuovi supermercati senza che il Comune abbia programmato una viabilità secondaria di scarico del traffico su altri assi, per esempio via Pandolfa. “Quello che sta succedendo è esattamente quanto previsto dal Comitato No Megastore, che con dati alla mano ha sempre dichiarato che la viabilità della zona non poteva sostenere il traffico di nuovi supermercati”, continuano i comitati.

“Come coordinatori dei quartieri non siamo interessati ad indicare responsabilità politiche, ma solamente a segnalare la situazione di via Bertini che sta diventando insostenibile ed è necessario che il Comune sostenga con atti concreti un cambio di rotta immediato, a benessere della collettività e dei residenti del Quartiere Coriano e Foro Boario”.