I ragazzi del liceo artistico Canova espongono i loro lavori in un negozio del centro storico

Inaugura lunedì (7 febbraio) l'allestimento curato dalla Sezione Arti figurative del Liceo Artistico e Musicale A. Canova di Forlì presso lo storico negozio forlivese di Corso Diaz. Nella Mesticheria Casadei, che regolarmente ospita esposizioni di giovani artisti locali, le studentesse e gli studenti del Liceo Canova hanno realizzato un’esposizione dedicata alle tecniche tradizionali e al disegno. Il disegno è la vera anima dell’espressione artistica, è un sistema di segni come la scrittura.

Le mani durante la ‘scrittura’ sollecitano e stimolano la mente. Il rapido schizzo, l'abbozzo, il disegno preparatorio rivelano lo studio accurato che precede l'esecuzione definitiva, predispongono all’acquisizione di competenze tecnico-progettuali. Le arti figurative forniscono gli strumenti di creazione, di invenzione per concretizzare le

idee nel linguaggio dell'arte attraverso forme e figure, in costante metamorfosi, per dipanare ciascuno il proprio racconto, la propria visione del mondo.

L’allestimento è curato dalle classi 4aA, 5aB, 5aA, supervisionate dalle professoresse Alessandra Gellini, Patrizia Montegrande e dal professore Nicola Ortoveri.