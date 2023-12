I ragazzi speciali di "Laborando" in visita alla mostra dedicata ad Ercole Baldini

I ragazzi speciali di "Laborando", il laboratorio promosso da Techne nato per dare risposta alle esigenze di inclusione lavorativa di giovani e adulti disabili, hanno visitato la mostra di Ercole Baldini ai Musei San Domenico. Affascinati dal forlivese campione di ciclismo divenuto una vera e propria leggenda italiana dello sport, i giovani, accompagnati da docenti di Techne e dalla professoressa Wilma Malucelli in veste di guida, hanno visitato la mostra con grande interesse e curiosità, apprezzando i contenuti e le forme dell’esposizione dedicata al grande ciclista forlivese.

"Laborando", frequentato presso Techne tutte le mattine da 18 allievi, prevede attività di vario tipo per affinare la manualità e sviluppare competenze (cucina, informatica, lavorazione legno, carta, stoffa e assemblaggio). In alcune occasioni i ragazzi partecipano a visite guidate per conoscere il valore storico e culturale del nostro territorio. Le mostre ai musei San Domenico rappresentano sempre un appuntamento importante e particolarmente apprezzato.