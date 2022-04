I rincari colpiscono anche le pizze: "Abbiamo provato a resistere, ma siamo costretti ad aumentare i prezzi"

"Avvisiamo la gentile clientela che da oggi ci sarà una variazione dei prezzi delle pizze. Alla luce dei rincari delle materie prime e dei servizi energetici ci troviamo costretti ad aumentare anche noi i prezzi non essendo disposti a scendere a compromessi sulla qualità dei nostri ingredienti e di conseguenza del nostro prodotto". Un avviso che non avrebbero mai voluto dare ma che ormai non era più rimandabile.

"Sì, ci abbiamo pensato per settimane - spiega Antonio Laudati, titolare della pizzeria Grano e Farina Pop, con una sede a Forlimpopoli e una a Forlì - anche perché sulla nostra attività i rincari ci sono già da mesi. Abbiamo cercato di aspettare, rimandare la decisione, sperando che le cose cambiassero, ma alla fine non ce l'abbiamo più fatta. A far traboccare il vaso già colmo sono stati gli aumenti di queste ultime settimane della farina (del 60%) e della mozzarella (1 euro e 20 al chilo). Ma ovviamente il più era già stato fatto: da novembre scorso, infatti, erano già raddoppiate le bollette dell'elettricità. Poi è stata la volta di alcuni ritocchi per il packaging, la carta, i contenitori. Essendo più che altro una pizzeria da asporto, oltre al cartone della pizza, per i prodotti da aggiungere freschi, come rucola, burrata, prosciutto, da sempre diamo al cliente un piccolo contenitore a parte affinché li possa aggiungere lui e gustare al meglio la pizza: una piccolezza che mantiene alto il livello del nostro prodotto ma che incide sui costi. Così, per evitare di abbassare la qualità delle nostre pizze abbiamo dovuto ritoccare un po' il loro prezzo. L'abbiamo fatto a malincuore ma, confrontando i conti di settembre con quelli di oggi, e a parità di pizze prodotte, le mie spese sono aumentate di 2500 euro al mese. E' diventato insostenibile".

Antonio, che è di origine campana e di pizza se ne intende parecchio, è molto attento al prodotto e alla qualità delle materie prime. E' per questo che non ci ha pensato nemmeno un attimo a scendere di qualità negli acquisti di farina, mozzarella, carciofini o pomodoro. "Quando ho aperto nel 2013 a Forlimpopoli la mia idea era quella di rivoluzionare la pizza d'asporto - racconta ancora Antonio - Infatti, solitamente, quelle da asporto sono pizze da battaglia, senza particolari attenzioni. Io, invece, ho voluto produrre una specie pizza di qualità anche da asporto. E quindi ho scelto ottime materie prime, una lista molto corta (una decina di pizze in tutto), un packaging e un servizio particolare. Per intenderci i carciofini che usiamo in pizzeria non sono quelli della latta da tre chili che costano sei euro. Io normalmente li pago dalle 2 alle 4 volte in più. E così con tutto il resto. Ma è una scelta di cui vado fiero perchè so che il cliente apprezza. Ora, purtroppo, devo fare alcuni ritocchi perché altrimenti non riusciamo più a starci dentro. Così abbiamo deciso di aumentare la Margherita di 50 centesimi, e ogni ingrediente in più che viene aggiunto saranno altri 50 centesimi l'uno. Per esempio la Quattro stagioni, in totale, è aumentata di un euro ma se si aggiungono altri ingredienti sale. Alcune pizze, invece, come quella al fungo porcino, l'ho lasciata allo stesso prezzo".

Teme la reazione dei clienti? "Ho cercato di trovare un equilibrio tra i rincari sulle materie prime, il mantenere la qualità e quello che può arrivare a spendere, senza esagerare, un cliente che vuole una buona pizza - conclude Antonio - Spero che i miei clienti capiscano, anche perché i rincari toccano tutti, non solo me. E quindi non sono il solo a fare questo tipo di conti. Ci sarà qualcuno che preferirà fare qualche rinuncia sulla qualità, chi sul servizio, chi sulla quantità. Io ho cercato di essere il più trasparente possibile mantenendo la qualità che ci contraddistingue".