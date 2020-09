I Rotary uniscono le forze e donano un ecografo di ultima generazione all'Ausl

Nuova preziosa donazione da parte del Rotary Club di Cesena , Forlì e Valle Savio a sostegno dell’attività ospedaliera. Unendo le forze, col sostegno del Distretto 2072, Emilia-Romagna e Repubblica di San Marino, i 3 Club hanno donato un ecografo di ultima generazione al Pronto Soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena.

La consegna ufficiale della donazione, del valore di 24mila euro, è avvenuta giovedì mattina al Bufalini, alla presenza, tra gli altri, dei tre presidente dei Rotary Club Francesco Zanotti (Cesena), Massimo Amadio (Forlì) e Maria Teresa Bonanni (Valle Savio), del direttore dell’Unità Operativa Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso Alessandro Valentino insieme al medico di Direzione sanitaria di Presidio Manuela Minghetti, del direttore Area Dipartimentale Risorse Strutturali e Tecnologiche dell’Ausl Stefano Sanniti , alla responsabile del Fundraising aziendale Elisabetta Montesi e alle coordinatrici infermieristiche di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza.

"La nuova apparecchiatura spiega Valentino - è una macchina appositamente ideata per l'utilizzo in Pronto Soccorso in situazioni di Emergenza e Urgenza ed è finalizzata a velocizzare le diagnosi di situazioni cliniche che pongano immediatamente a rischio di morte i pazienti critici o presunti tali. E molto utile per l’esecuzione della ‘Point Of Care Ultrasonography’ (l’effettuazione dell’ecografia ovunque si trovi il paziente) un elemento di diagnosi strumentale ormai imprescindibile nella pratica quotidiana in pronto soccorso".

"Vista l'emergenza sanitaria in corso e ascoltati i serrati inviti arrivati dal Rotary internazionale e fatti propri dal nostro distretto, Emilia-Romagna e San Marino - dichiara Zanotti a nome dei tre presidente Rotary - durante il lockdown ci siamo messi in ascolto delle necessità del territorio e a servizio di chi ci chiedeva un aiuto. Sono emerse diverse necessità in ambito sanitario, in particolare nel settore ospedaliero. Da qui la nostra risposta all’esigenza emersa di poter contare su un ulteriore e nuovo ecografo per le tantissime visite che al Pronto soccorso e nel reparto di Medicina di urgenza vengono svolte ogni anno e durante le quali si eseguono ecografie. Così abbiamo deciso di portare il nostro mattoncino alla costruzione di una sanità al passo con i tempi".