"I sabati della cultura", celebrati i sessant'anni di carriera della soprano Wilma Vernocchi

Nell'ambito del quarto appuntamento della serie "I sabati della cultura", organizzato dall’associazione Culturale “Forlì Cambia”, sono stati celebrati i sessant'anni di carriera della soprano Wilma Vernocchi. Tra gli spettatori anche il sindaco Gian Luca Zattini, che ha tenuto a riconoscere il legame tra Vernocchi e la sua città anche nel ruolo di presidente della casa di riposo Zangheri, in forma assolutamente gratuita, che ha sofferto oltremodo lo tsunami della prima ondata pandemica da covid-19.

Le foto proiettate sullo screen wall hanno scandito le domande del di Vittorio Mezzomonaco e dello scrittore Simone Valmori, stimolando anche alcune curiosità del pubblico, disegnando i tratti di una passione innata che conduce ancora oggi la soprano a studiare la musica ed il canto, confortata e sostenuta dalla sua famiglia artistica, presente in sala, composta dalla Soprano Elena Salvatori e dagli altri allievi dell’Istituto Masini he avvolgono la loro insegnante in un trascinante, sincero affetto che rendono lievi le continue trasferte nazionali ed internazionali necessarie per raggiungere i palcoscenici dove esibiscono il loro talento, guidato dall’occhio attento e materno di Vernocchi.