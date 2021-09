I Salesiani aprono alle studentesse, firmato l'accordo per il convitto femminile: si parte con 10 posti

Si parte con il convitto femminile dai Salesiani. E' stato firmato mercoledì mattina in Provincia l'accordo di collaborazione a sostegno del progetto di apertura del convitto Salesiano “Orselli” di Forlì all'accoglienza di studentesse fuori sede, frequentanti le scuole superiori della Provincia di Forlì-Cesena.

Il convitto dei Salesiani già a gennaio aveva annunciato l'apertura alle ragazze, riservando loro 10 posti a partire dal prossimo anno scolastico. E' il rafforzamento del servizio già in atto a favore degli studenti maschi dell'Itaer. La scuola superiore che si trova in via Montaspro, nell'ambito del polo tecnologico aeronautico, è 'sui generis' a Forlì. Essendo uno dei tre istituti tecnici aeronautici pubblici italiani raccoglie studenti da tutt'Italia, dalla Sicilia al Piemonte. Per l'80% dei circa 600 studenti sono ragazzi da fuori provincia, spesso da fuori regione, che per la passione del volo decidono all'età di 14-15 anni di trasferirsi nella nostra città. Per questo l'offerta di ospitalità è fondamentale e va integrata alla scuola e le componente femminile delle iscrizioni è sempre più in crescita. Situazione in parte simile si trova all'Istituto Agrario 'Garibaldi – Da Vinci' di Cesena, l'unica altra scuola in provincia che ha necessità di un convitto scolastico, anch'esso ad ora riservato solo a studenti maschi.

Il convitto dei Salesiani, in centro a Forlì, che conta 110 posti letto di cui 80 riservati all'Itaer, aprirà ora una sezione di 10 posti letto riservata alle ragazze, con un investimento di 57mila euro. L'accordo prevede la possibilità di aumentare il numero dei posti se ce ne fosse la necessità e ha valore per 5 anni. I Comuni di Forlì, di Cesena, la Provincia, la Camera di Commercio si impegnano a sostenere il progetto con finanziamenti pari a 60mila euro totali all'anno.

Hanno firmato il protocollo d'intesa Gabriele Antonio Fratto, Presidente della Provincia di Forlì-Cesena; Valentina Ancarani, Consigliera provinciale con delega all'Istruzione; Don Piergiorgio Placci, Direttore dell'Istituto Salesiano Orselli di Forlì; Gianluca Zattini, Sindaco di Forlì; Christian Castorri, Assessore del Comune di Cesena; Alberto Zambianchi, Presidente della Camera di commercio; Mario Maria Nanni, Dirigente dell'Ufficio scolastico; Carla Castellucci, Consigliera provinciale di parità; Maurizio Gardini, Presidente della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

Maura Barnabei, dirigente dell'ITAER.