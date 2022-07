I soci dell'Unsi si trasformano in docenti per una lezione speciale di topografia

Una delegazione della Sezione di Forlì dell’Unione Nazionale Sottufficiali Italiani, composta dal presidente Roberto Toscano e da due soci Raffaele Acri e Franco Prati hanno incontrato i ragazzi delle medie iscritti al centro estivo “Pianeta Sport “in corso al Polisportivo Buscherini per una lezione di topografia. L’incontro pianificato con il gruppo istruttori guidato da Matteo Leucci ed Enrico Bravi, spiega Toscano, "aveva lo scopo di profondere ai ragazzi alcuni elementi di una materia che naturalmente è alla base dei cicli di addestramento del personale in uniforme, per far comprendere l’importanza dell’orientamento e gli strumenti che supportano questa attitudine, molto sviluppata nei paesi del nord Europa che l’hanno adottata come sport nazionale, diffondendo in questo modo una capacità che oltre a fornire doti di sicurezza, consente di muoversi in qualsiasi ambiente fuori dal contesto urbano".

"I ragazzi hanno accolto con partecipazione e curiosità le proposte di istruzione sull’argomento, interagendo fattivamente, proponendo le loro esperienze positive e negative, trascorse in ambienti extraurbani, comprendendo appieno il valore della cultura legata alla capacità di orientamento - prosegue il presidente -. Sono state proposte le conoscenze relative alla lettura di una cartina topografica, l’orientamento della cartina sul terreno con la bussola, l’uso della bussola in ambiente extraurbano ed i metodi di orientamento senza bussola che possono sempre tornare utili in un malaugurato contesto di emergenza". Toscano, Acri e Prati hanno infine premiato i partecipanti con un attestato di partecipazione della Sezione Unsi ed alcuni gadget in ricordo dell'incontro che i componenti del sodalizio militare intendono ripetere presso altri luoghi di aggregazione giovanile "per diffondere alcuni aspetti dell’addestramento militare che possono arricchire il bagaglio culturale dei giovani cittadini di Forlì".