I soldati del "Trieste" al fianco delle forze Usa: simulato un raid aereo

I soldati del 66esimo Reggimento Fanteria Aeromobile "Trieste" sono stati impegnati in un addestramento congiunto con i militari dello United States Marine Corps (Usmc) in forza alla North Africa Response Force (Narf) composto da due convertiplani Mv-22 "Osprey". Le esercitazioni sono state svolte in Sardegna all'aeroporto militare di Decimomannu (in provincia di Cagliari) e il Poligono Militare di Capo Teulada.

FORLI' PER IL LIBANO - I Caschi Blu concludono la distribuzione degli aiuti

La "Field Training Exercise" (Ftx) ha avuto come principale obiettivo addestrativo la condotta di un raid aeromobile, nonché l'addestramento degli equipaggi di volo all'atterraggio e decollo su terreni polverosi con scarsa visibilità al suolo. I militari hanno familiarizzato con il convertiplano e con gli equipaggi, comprendendo le potenzialità e le procedure di sicurezza degli MV-22.

Dopo la pianificazione congiunta è stato condotto un raid aeromobile: una azione "fulminea" finalizzata a ottenere importanti informazioni contenute all'interno di un posto di comando mobile delle unità nemiche. L'esercitazione congiunta è stata finalizzata all'incremento dell'interoperabilità tra United States Marine Corps ed Esercito Italiano.

I fanti del 66esimo Reggimento e l'unità della Brigata Aeromobile "Friuli" hanno potuto addestrarsi con velivoli estremamente particolari e affinare l'integrazione delle procedure operative standard nazionali con quelle di un importante partner straniero.