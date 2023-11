I supermercati Coop ai dipendenti e ai clienti: "Fermatevi un minuto contro la violenza sulle donne"

Alle ore 11 del 25 novembre, “Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne”, nei suoi oltre 350 negozi la Cooperativa Coop Alleanza 3.0 chiederà a tutto il personale dipendente, ai soci e alla clientela, di sospendere ogni attività per partecipare assieme ad un momento di presa di coscienza comune su un fenomeno allarmante e grave che, come dimostrano anche le vicende di cronaca degli ultimi giorni, non accenna a rallentare.

"Questo momento di riflessione e cordoglio, deciso in stretto raccordo con le Organizzazioni sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, non sarà però caratterizzato dal silenzio: la Cooperativa, infatti, ha scelto una modalità per far sentire forte il suo messaggio di allarme, con l’intento di coinvolgere anche sul piano emotivo le lavoratrici e i lavoratori, le socie e i soci, tutte e tutti i clienti, affinché insieme si rifletta sul significato profondo della Giornata. L'iniziativa rientra nell’ambito della campagna nazionale progettata da Coop con Differenza Donna, l’associazione nazionale che gestisce il Numero Nazionale Antiviolenza e Stalking 1522 del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri. Una campagna che dà voce a coloro che hanno vissuto la violenza sessuale, verbale, psicologica, economica".

L’iniziativa, inoltre, è coerente con l’impegno concreto che Coop Alleanza 3.0 porta avanti sin dalla sua fondazione attraverso la campagna “Noi ci spendiamo, e tu?”, attraverso la quale, ogni anno, è possibile sostenere economicamente i centri antiviolenza e associazioni che si occupano di maltrattamenti e abusi in ogni provincia in cui siamo presenti. Nel mese di novembre, l’1% delle vendite di specifici prodotti acquistati da soci e clienti viene destinato alle attività di queste organizzazioni, e dal 2016 ad oggi è stato possibile erogare loro oltre 650mila euro.

Inoltre, sono numerose le iniziative sul territorio promosse da Coop Alleanza 3.0 attraverso l’impegno dei suoi soci. Un elenco esaustivo è disponibile all’indirizzo www.coopalleanza3-0.it/elenco-news/dettaglio-news/902-25-novembre-2023-giornata-violenza-donne.html