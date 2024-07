I timori di 271 residenti del quartiere: "Ondata di furti, chiediamo una maggiore presenza delle forze dell'ordine"

Ben 271 residenti del quartiere Bussecchio sono preoccupati da un'anomala ondata di furti e di altri episodi spiacevoli e hanno deciso di scrivere una lettera alle autorità di pubblica sicurezza.

Scrivono i residenti della frazione forlivese: "Siamo preoccupati dall'aumento dei furti e degli episodi di criminalità. La zona è sempre stata tranquilla, a misura di famiglia, ma in questi ultimi anni le cose sono cambiate. Ultimamente si sono verificati numerosi furti nelle abitazioni, soprattutto nel weekend. I residenti sono spaventati perché i furti avvengono soprattutto in prima serata, approfittando di brevi assenze e, in alcune occasioni, i ladri sono entrati nelle abitazioni anche se erano presenti i proprietari. Oltre ai furti nelle abitazioni, nei mesi scorsi, si sono registrati vandalismi e furti nelle automobili parcheggiate sotto casa che sono state ritrovate dai proprietari con i cristalli infranti, anche in pieno giorno".

La missiva firmata da 271 residenti del quartiere "chiede di intensificare i controlli e di adottare misure preventive che scoraggiano i malintenzionati e ripristino la tranquillità. Negli ultimi due mesi il nostro quartiere è stato teatro di un preoccupante aumento di furti nelle abitazioni, che hanno seminato paura ed insicurezza tra i residenti. Le cronache locali riportano con frequenza casi di effrazioni, spesso avvenute in pieno giorno, che non solo sottraggono beni materiali, ma soprattutto minano profondamente la serenità ed il senso di sicurezza nelle famiglie che vivono nel quartiere. Noi residenti - si legge nella lettera indirizzata a Questura, Prefettura, Carabinieri e Comune - siamo estremamente spaventati, in molti abbiamo investito in sistemi di sicurezza privati, ma purtroppo tali misure non sembrano essere sufficienti a contrastare l'ondata di criminalità che ci ha colpiti e che tutt'ora ci sta turbando".

"Chiediamo con urgenza - la richiesta - un incremento della presenza delle forze dell'ordine nel nostro quartiere, con pattugliamenti più frequenti ed un'azione preventiva più incisiva che possa scoraggiare ulteriori atti criminali".