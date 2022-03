"I valori dell’Italia unita solo valori di pace": incontro tra i bimbi della "Merloni" e il sindaco Zattini

In occasione del 161esimo anniversario dell’unità d’Italia, il Comune di Forlì ha dedicato attenzione ai valori della “Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera” attraverso un confronto con gli alunni della “Clelia Merloni”. Accompagnato dall’Assessore alle Politiche educative Paola Casara, il sindaco Gian Luca Zattini ha portato un saluto istituzionale agli scolari, agli insegnanti e alla direzione dell’istituto di Corso Diaz, consegnando loro, come gesto simbolico, una bandiera Tricolore. Grande intensità e partecipazione hanno caratterizzato la bellissima riflessione proposta dai giovani attraverso un progetto di musica, canto e parole che è stato dedicato all’Italia, alla forza dell'essere comunità, all’educazione e alla pace. La necessità di essere solidali con chi soffre e il rifiuto di ogni forma di violenza sono stati al centro degli interventi che gli scolari hanno voluto condividere con gli ospiti e con gli insegnanti, unendosi in un appello collettivo di fratellanza, speranza e pace.