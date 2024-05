I valori dello sport come occasione di integrazione al centro di un incontro con Silvia Camporesi

Palazzo Albicini, sede dell’associazione Aurora, ha ospitato l'incontro "Donne e sport - la lunga strada verso la parità", organizzato dal Soroptimist International Club Forlì. Un appuntamento, viene illustrato, che "si colloca in linea con le direttive del Soroptimist International che per il biennio 2024/25 si propone di sviluppare il tema 'Empowerment e contrasto alle diseguaglianze - donne e sport". Prendendo spunto dal Centenario della 12° edizione del Giro d’Italia partito da Milano nel 1924, in cui Alfonsina Strada, unica donna nella storia del Giro ad aver gareggiato e alla quale il Soroptimist ha appena dedicato l’emissione di un francobollo commemorativo con l’intento di sostenere attraverso la rete di club la promozione e la sottoscrizione della “Carta Etica per lo Sport Femminile”, che ancora manca.

Sono stati affrontati i temi legati al gender equality, alla parità di trattamento tra uomini e donne, al contrasto agli stereotipi, alle discriminazioni sia in ambito professionistico che amatoriale, e agli aspetti legati alla prevenzione della violenza con un approccio inclusivo che consideri anche la disabilità. Ha introdotto la serata Mariarita Zanca, Presidente del Club, che ha presentato la relatrice ospite, la professoressa Silvia Camporesi, bioeticista, docente universitaria ed ex-mezzofondista. Con una lunga esperienza di ricerca e di insegnamento all’estero, più precisamente a Londra presso il prestigioso King’s College, si occupa, per l’appunto, a livello internazionale di etica, tecnologia e sport, coniugando così la sua passione per l’atletica leggera con il lavoro di tutti i giorni.

L’incontro è servito per presentare anche il suo ultimo volume, “Partire (S)vantaggiati?” che mira ad esaminare in modo critico le politiche internazionali che regolamentano la partecipazione di atleti e atlete alle competizioni sportive. Ricordando alcuni esempi eclatanti di discriminazione, durante l’incontro la relatrice Silvia Camporesi ha portato alla riflessione di tutti i presenti i più recenti studi sul pensiero filosofico riguardante le tecnologie assistive e genetiche che migliorano le prestazioni fisiche, mentre la presidente Mariarita Zanca ha messo l’accento sulla sensibilizzazione del tema del linguaggio e della scarsa presenza delle atlete nei media e negli organismi decisionali, nel desiderio di voler contribuire ad una nuova narrazione dello sport e dei suoi luoghi in un’ottica di genere, valorizzando la storia delle atlete con focus dedicati alle professioni sportive.

Erano presenti all’incontro e hanno dialogato con la relatrice diversi ospiti espressione del valore dello sport della nostra città come Juni Francisca, olandese, allenatore della squadra di Softball forlivese, serie italiana A1; Marilena Rosetti, presidente del Panathlon Club di Forlì; Maurizio Gioiello, già docente di italiano e Storia presso l’Istituto Tecnico Industriale di Forlì, giornalista pubblicista; Giuseppe Fabbri, marciatore che ha conseguito 8 record italiani di cui 1 mondiale, 3 chilometri Indoor, nel 1977; Ivan Balelli, fiduciario Coni per la provincia di Forlì, ed ex-allenatore di pallacanestro; e Silvia Camporesi, bioeticista, docente universitaria ed mezzofondista, che ha una formazione interdisciplinare in biotecnologie e filosofia della medicina.