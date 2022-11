I Vigili del fuoco entrano in azione di notte, domato un principio di incendio in una camera da letto

Attimi di paura nella tarda serata di venerdì per un incendio in una palazzina. Alle ore 23.16 due squadre del comando provinciale Vigili del Fuoco di Forlì-Cesena, sono intervenute a Forlì, in via Carso per un principio di incendio in un appartamento. I vigili del Fuoco hanno prontamente provveduto a spegnere il principio di incendio in una camera da letto, per poi metteri in sicurezza tutta l'area. Fortunatamente non si registrano feriti, e non si segnalano danni alla struttura. Sul posto anche i Carabinieri.