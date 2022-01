I Vigili del fuoco omaggiano la Madonna del Fuoco con la deposizione di una corona di fiori

Una iniziativa sempre suggestiva è andata in scena domenica. In occasione delle celebrazioni per la Madonna del Fuoco, patrona di Forlì, che si terranno il 4 Febbraio, oggi, giorno della Fiorita, il Comando Vigili del Fuoco di Forli-Cesena e l'associazione Nazionale Vigili del Fuoco in congedo sezione di Forli-Cesena, hanno deposto una corona di fiori per omaggiare la Madonna. Presente il Vescovo di Forli Livio Corazza che ha benedetto la corona prima della deposizione.