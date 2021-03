I vigili del fuoco salutano Fabrizio Romualdi, in pensione dopo 41 anni in servizio a Forlì

I vigili del fuoco salutano il capo reparto Fabrizio Romualdi, che va in pensione. Il 2 Maggio 1980 Romualdi si è arruolato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per assolvere il servizio di leva obbligatorio e dopo due anni come Vigile del Fuoco Discontinuo, ha vinto il concorso per entrare di ruolo. Il Comando di Forlì è stato da sempre la sua sede dall’assunzione fino al pensionamento, ad eccezione del primo anno di promozione da Capo Squadra quando, dal 1996 al 1997, ha prestato servizio presso il Comando di Bologna. Nel corso della sua carriera è stato promosso a Istruttore Professionale, Istruttore di tecniche Speleo-Alpino-Fluviale, Istruttore tecniche natatorie e salvamento a nuoto. Non è trascurabile il periodo di servizio presso l’Elinucleo di Bologna in qualità di Elisoccorritore qualificato, ruolo che a far data dal 2009, ha dovuto trovare un ridimensionamento per cedere lo spazio alla gestione di del turno operativo delle sede centrale di Forlì. Martedì Romualdi è stato quindi salutato ufficialmente dal colleghi con una breve cerimonia.

Gallery