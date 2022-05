I volontari del quartiere ripuliscono il cavalcavia da erbacce rifiuti e scritte vandaliche

I volontari dei quartieri della Zona-Ovest ora Comitato Territoriale di Quartiere numero 2 del comune di Forli hanno partecipato alla pulizia del tunnel di via Padulli. Porta di accesso ai quartieri che fanno parte della zona-ovest e passaggio obbligato per chi deve accedere ai quartieri Romiti e Cava in particolare, ma anche per tutto il territorio circostante, il tunnel del cavalcavia è stato reso presentabile dopo esser stato oggetto di vandalismi.

I volontari dei quartieri circostanti nella mattinata di lunedi armati del materiale occorrente, pennelli, vernice e guanti, hanno fatto un grande lavoro. "E’ tornato quasi nuovo - commenta Maurizio Nardi in rappresentanza del Comitato Territoriale di Quartiere, che ha coordinato e partecipato ai lavori, di pulizia e imbiancatura della zona che era da un po’ di tempo in balia dall’incuria e dal vandalismo".

"Siamo intervenuti qui perché vi è passaggio di molte persone e non ci sembrava più tollerabile una situazione simile così visibile che trasmetteva un segnale degradante e diseducativo per il territorio della nostra città - aggiunge -. Continuano così i nostri interventi sui beni comuni con lo scopo di infondere un senso civico positivo nel rispetto educativo dell’ambiente". Conclude Erica, attivista sempre presente: "Le persone sono interpreti dell’ambiente in cui vivono e ne traggono comportamenti di conseguenza".