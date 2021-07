I volontari di Italia Viva in strada, armati di guanti raccolgono i rifiuti

Sabato mattina i volontari di Italia Viva Forlì armati di guanti, sacchetti e tanta grinta hanno ripulito Viale Danzani che costeggia il Parco Urbano Franco Agosto ed il fiume Montone, i parcheggi attorno al parco e i tre parcheggi in viale Salinatore.

La quantità raccolta dei rifiuti abbandonati è composta da 13 sacchi colmi di mascherine monouso per il viso, bottiglie di vetro e di plastica, lattine, sigarette e cartacce.

"A pagare le conseguenze di questa inciviltà - spiega la coordinatrice Biguzzi- non è solo l’immagine della città, ma soprattutto la nostra salute, quella dell’ambiente e la tutela della biodiversità. Questi rifiuti disperdono sostanze tossiche nell’aria, in acqua e nei suoli. E un dato molto rilevante ci indica che l’80% dei rifiuti che si trovano in mare proviene dalla terraferma. Siamo tutti chiamati a farci carico di questa situazione drammatica, impegnandoci con responsabilità nelle piccole azioni quotidiane, affinché la nostra comunità viva in un mondo migliore. Spero vivamente col nostro piccolo contributo di stimolare altre azioni virtuose come questa".