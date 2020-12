I volontari fanno squadra e donano pacchi alimentari a 200 famiglie in difficoltà

La generosità di tanti ha reso possibile un aiuto alle persone che si trovano più in difficoltà e vivono una emergenza alimentare. Sabato mattina, presso la Chiesa di San Francesco di Meldola, i volontari della Caritas, della Protezione Civile, dell'Agesci e del Masci, di Atc F01, della Croce Verde e della Croce Rossa hanno distribuito pacchi alimentari a circa 200 famiglie. Un grande gesto di altruismo verso le persone che hanno meno, un gesto che fa la differenza per chi in questo momento subisce in misura maggiore le conseguenze della crisi originata dalla pandemia.

I generi alimentari di prima necessità consegnati sono stati offerti dall'Amministrazione Comunale, da Caritas, dalla Croce Verde Bidente, da Croce Rossa Italiana, da Coop Meldola, da Conad Bidente, dalle aziende agricole Selvi e Maldini, dal gruppo Atc F01, dai forni Castellucci e Teodoeani, da L'Orto in Piazza. A tutti loro e a quelli che hanno preso parte a questa straordinaria giornata di solidarietà un enorme “grazie” da parte dell’Amministrazione Comunale e di tutta la città.