Ideata a Forlì una pizza "in rosa" per commemorare Marco Pantani

Arriva la Nove Colli a Cesenatico e anche i cubi diventano ruote. In nome della bicicletta e dell'evento sportivo che quest'anno compie mezzo secolo di vita e vede già iscritti 11 mila cicloamatori, tutto si trasforma in qualcosa che abbia a che fare con la due ruote. A lasciarsi ispirare dall'atmosfera anche la pizzeria Pinocchio di Forlì (in piazza del Lavoro 18) che, per l'occasione e in collaborazione con la famiglia Pantani dedicherà una pizza a Marco, una pizza che non poteva essere che rosa.

"Allora partiamo dall'impasto che è anche quello rosa - spiega Paola, una delle titolari della pizzeria - Rosa per via della farina che usiamo di riso rosso. Poi la condiamo con gamberoni e la taramosalada, una salsa greca a base di uova di gamberi) con l'aggiunta di bufala campana. Una summa di eccellenze gastronomiche a ringraziamento di tutte quelle persone che hanno dato onore alla nostra terra. In questa occasione, insieme alla pizza, verrà regalato un gadget dello Spazio Pantani". Una pizza, quindi, che, oltre al colore rosa che ricorda le maglie indossate dal Pirata, rammenta anche il sapore del mare, di quel mare che ha dato i natali a un campione del ciclismo che tutto il mondo continua a invidiarci.