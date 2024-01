L'Aics introduce l'identità alias per le iscrizioni sportive: "Lo sport deve accogliere tutti"

Da oggi, all'Aics in tutta Italia si può scegliere un’ "identità Alias". Per chi vive un’incongruenza con il genere della nascita, da oggi Aics – Associazione italiana cultura sport, tra i primi enti di promozione sportiva del Paese – offre la possibilità a tutte le persone associate di indicare il nome d’elezione, una alias appunto, che comparirà sulla tessera e nei documenti interni. "Una scelta dirompente e nuova, voluta dalla direzione nazionale di AiCS guidata dal presidente forlivese Bruno Molea su suggerimento e input del suo Dipartimento LGBTI e della sua Commissione di parità", comunica una nota di Aics.

“Da oggi – spiega il presidente Molea – chi vive l’incongruenza di genere avrà in AiCS un luogo sicuro nel quale esprimersi come meglio crede. È una scelta che rivoluziona non solo materialmente il nostro programma di tesseramento e gestione dei soci, ma che ci aiuta nel percorso di promozione dello sport e della cultura davvero per tutte e tutti, senza proclami a metà. Sappiamo bene che esiste un problema grave di esclusione per queste persone, fonte di grande difficoltà nelle relazioni interpersonali: il contrario di quello che lo sport e la socialità si prefiggono di ottenere. Da qui la volontà di cambiare. Il percorso è appena iniziato, ma punta a una reale parità tra le persone e una profonda inclusione, rispondendo alla chiamata delle nuove linee guida del Cio in materia, che raccomandano dal 2021 di garantire a tutte le persone l’accesso alla pratica sportiva”.



Andando nel dettaglio, per i soci ad AiCS, al momento del tesseramento sul gestionale on line dell’Associazione Aicsnetwork.net, è ora possibile selezionare l’opzione Alias. Chi sceglie l’opzione Alias, vedrà aprirsi una casella aggiuntiva per un nuovo nome di elezione. La sua tessera digitale, a questo punto, si modificherà automaticamente e mostrerà il nome di elezione e le diciture adeguate al nuovo nome. Lo stesso vale per i tesserini tecnici, per allenatori e allenatrici, per i tesserini sportivi, per soci che praticano solamente sport, e per l’App AiCS 2.0, primo strumento di utilizzo per la tessera digitale.

Nulla cambierà invece a livello di gestionale interno: l’identità anagrafica sarà conservata ma al pubblico sarà mostrata solamente l’identità Alias. Questo per permettere a chi sceglie l’identità alias di esprimersi con la massima libertà e di non sentirsi mai in difficoltà in contesti pubblici in cui è richiesto di mostrare la tessera associativa, ma anche di avere un documento che attesti la propria reale identità. AiCS conta, ad oggi un milione di soci: la rivoluzione tecnica sul programma di tesseramento è partita, con una sperimentazione, già a dicembre. "Ora è in corso il processo di formazione dei dirigenti territoriali di AiCS che maneggiano il gestionale di tesseramento e parte contestualmente la campagna di comunicazione e sensibilizzazione rivolta alla popolazione lgbt, in particolare transgender e non binarie, e a tutte le persone associate", continua la nota.

“Lo sport deve essere accogliente per ogni persona: AiCS vuole fare lo stesso e farsi portavoce dei bisogni emergenti. Questa scelta va in questa direzione - chiosa il presidente Molea -. A chi vive un disagio perché non riesce far riconoscere la propria identità suggerisco di scegliere la nostra casa: qui ogni persona viene accolta senza pregiudizi”.