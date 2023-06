Il centro estivo diventa gratuito per i bambini colpiti dall'alluvione

La Libertas Atletica nei giorni dell'alluvione si è distinta per essersi subito dimostrata disponibile a portare aiuto alle famiglie alluvionate organizzando gruppi di lavoro formati da istruttori, tecnici, atleti, dirigenti, genitori e persino ragazzi, che sono intervenuti per liberare dal fango e per sgomberare locali e cantine nelle zone più disastrate.

Ora, alla vigilia della partenza del centro estivo 'Estate in pista', la società continua nell'azione solidale a favore delle famiglie colpite dall'alluvione con la previsione dell'iscrizione gratuita per i bambini residenti nei quartieri e nelle vie maggiormente danneggiate dall'inondazione e che tutt'ora si trovano in situazione di grave disagio (in base a una mappatura che verrà richiesta alla protezione civile e agli altri organi preposti alla gestione dell'emergenza). Il costo dell'iniziativa sarà totalmente a carico del bilancio dell'associazione, in quanto i tempi ristretti non consentono di ricercare sponsorizzazioni o altre forme di aiuti.

"Il centro estivo partirà il 12 giugno, dopo lunghe trattative con l'attuale gestore del Campo Gotti, che purtroppo non ha concesso l'uso della palestra, peraltro richiesta solo in caso di pioggia - spiegano dalla società - Si auspica che il Comune possa farsi promotore con il gestore per garantire la possibilità di accedere all'impianto indoor in caso di maltempo, in modo da evitare disagi ai ragazzi, ed eventualmente per una riduzione dell'importo dell'affitto settimanale sulla linea di quanto proposto dallo stesso Ufficio Sport del Comune".

Estate in Pista sarà operativo presso il Campo Scuola Gotti Via Campo di Marte 1 dal 12 giugno al 28 luglio dalle ore 7,30 alle ore 12,30. Sarà il proseguimento in forma giocosa e divertente delle attività di avviamento all'atletica per i bambini dai 6 ai 13 anni sotto la guida di un gruppo di esperti e qualificati istruttori Fidal e/o laureati in scienze motorie. Si esploreranno le varie discipline dell'atletica e non mancherà la gara finale con premiazione di tutti i partecipanti nell'ultimo giorno di ogni turno settimanale. In parallelo sarà avviato anche il progetto RunCardYoung della federazione nazionale Fidal, rivolto alla fascia di età 8-15 anni, che mira ad ampliare il più possibile la platea dei giovani che si affacciano al mondo dell'atletica leggera.