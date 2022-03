Il 118 e l'Opi di Forlì-Cesena a Roma per il trentennale del servizio di emergenza territoriale italiano

Da tutta Italia a Roma per dare un segnale di unità e gettare le basi per un Sistema emergenza più efficiente e omogeneo. Tantissimi operatori sono arrivati da tutta Italia, per il trentesimo anniversario del Sistema di Emergenza Territoriale: medici, infermieri, tecnici, autisti soccorritori e volontari delle tre grandi associazioni del soccorso – Croce Rossa Italiana, Anpas e Misericordie d’Italia. Tra questi, una delegazione dell'Ordine Professionale Infermieri Forlì-Cesena e 118 Forlì- Cesena

"La parata - spiega Valerio Bianchi, coordinatore del 118 Forlì - e' terminata in Piazza San Pietro dove gli Operatori, dopo i saluti da parte delle più alte istituzioni, hanno ricevuto anche il saluto del Papa, al termine dell'Angelus."

La sfilata è stata anche l' occasione per "portare un messaggio di pace da parte di tutti gli uomini e le donne del soccorso e ha dato il via, nei giorni a seguire, ad appuntamenti nelle piazze e incontri con le Istituzioni, a trent’anni da quel 27 marzo 1992 quando, con Decreto del Presidente della Repubblica, viene istituito il servizio di emergenza territoriale 118."