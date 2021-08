Il 20 agosto avrebbe compiuto 64 anni, una messa in memoria di Lucio Briganti

A due mesi dalla scomparsa, il musicista ed organizzatore di eventi musicali Lucio Briganti verrà ricordato con una messa. La funzione religiosa, in memoria del socio fondatore di Sonia Jazz e membro del direttivo di Area Sismica morto il 13 giugno scorso in seguito ad un malore in mare, si terrà a Cesenatico alla parrocchia di San Giacomo venerdì alle 21. Briganti ha indirizzato il suo impegno musicale principalmente alla musica Jazz, contemporanea ed elettronica pur mantenendo un interesse per il rock progressivo e la musica pop legato al suo percorso musicale adolescenziale e giovanile. Il 20 agosto avrebbe compiuto 64 anni. Molto conosciuto ed amato, la sua Cesenatico gli ha reso un sentito e commosso tributo.