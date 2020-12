Il 2020 della pandemia in foto, storie e solidarietà: appuntamento natalizio online con Alessandro Rondoni

Domenica alle ore 21 sulla piattaforma Zoom è in programma l’appuntamento natalizio “L’incontro con il bene oltre i limiti della pandemia” proposto dal Rondo Point e dal periodico “ForzARomagna”. Interverrà Alessandro Rondoni che dialogherà con i partecipanti. Con immagini, storie e testimonianze sarà raccontato un anno segnato dall’emergenza sanitaria da coronavirus ma anche da tanti straordinari gesti di umanità, vicinanza e prossimità. Sarà inoltre l’occasione per presentare e sostenere i progetti di solidarietà dell’associazione Rondo Point, da anni impegnata con un’adozione a distanza in collaborazione con Avsi.

"Quest’anno - afferma Rondoni - anche il Natale risente del delicato periodo che stiamo vivendo a causa della pandemia. Per le norme di sicurezza anticovid non sarà possibile scambiarci gli auguri di persona, in presenza, nella tradizionale conviviale natalizia. Potremo comunque collegarci online e condividere insieme un momento di riflessione e di festa con lo scambio degli auguri. Per attraversare questo difficile momento e vivere, nel tempo del Natale, l’attesa di un nuovo annuncio e di una rinnovata speranza".

Anche quest’anno il Rondo Point, in corso della Repubblica 2 ter, angolo piazza Saffi, è stato allestito in versione natalizia con l’albero di Natale, il presepe e le luminarie, offerti dal vivaio “Verde Impresa” di Meldola, dall’Associazione Italiana Amici del Presepio, sezione “Roberto Vallicelli” di Forlì, e dalla ditta “Carpe Diem” di Forlimpopoli. Al Rondo Point, inoltre, sono presenti video, locandine e immagini, una anche per festeggiare il compleanno di Alessandro Rondoni che il prossimo 24 dicembre compie 60 anni e non potrà organizzare il tradizionale “RondoNatale” al Rondo Point a causa delle limitazioni anticovid. È possibile seguire l’attività di Rondoni sul sito www.alessandrorondoni.it e sulle pagine facebook, instagram e twitter. Per partecipare all’incontro utilizzare il link https://zoom.us/j/6661831672?pwd=bTFQYVVtTlFiSzAzY2V2VkZCTzkyZz09 (per info: Rondo Point, info@alessandrorondoni.it)