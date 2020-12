Il 2021 dei mercati: salta l'appuntamento con "La Casa in Piazza", il 25 aprile la "Fiera delle Promozioni"

Non ci sarà più "La Casa in Piazza", mentre sono confermate, salvo disposizioni anti-covid, la "Fiera di Primavera" del 28 marzo, la "Fiera delle Promozioni" del 25 aprile e la Fiera degli Ambulanti del 31 ottobre. Con un'ordinanza il sindaco Gian Luca Zattini ha definito il calendario di mercati e fiere per il 2021. In particolare, "è disposta la soppressione dei mercati extralimentari del lunedì e del venerdì il cui svolgimento coincida con una giornata festiva". Gli ambulanti nel 2021 avranno nel mese di dicembre tre domeniche di mercato straordinario, con orario di vendita fino alle 19.

Anche i "Mercati dei vimini e delle piante" del lunedì e del venerdì (limitatamente a viale Roma) avranno due turni straordinari nelle giornate di sabato 11 e sabato 18 dicembre 2021, con orario fino alle 16. Per quanto concerne il Mercato alimentare di piazza Cavour, semaforo verde nel 2021 per le aperture nella giornate di giovedì 4 febbraio e mercoledì 8 dicembre, con orario continuato fino alle 19. Non ci sarà il primo maggio e a Natale il Farmer Market di piazza Dante.

Natale 2020

In occasione delle festività natalizie, "è autorizzata l'istituzione di mercati straordinari con modifiche al normale orario svolgimento dei mercati, comunque subordinata alla compatibilità delle disposizioni governative e regionali, cogenti nel merito e vigenti al momento, finalizzate alla prevenzione ed al contenimento del contagio in relazione alla pandemia in atto". Per quanto concerne il "Mercati dei vimini e delle piante" del lunedì e del venerdì (limitatamente a Viale Roma) è stata disposta l'istituzione di mercati straordinari nelle giornate di sabato 12 e 19 dicembre, con prolungamento fino alle 16 dell'orario di svolgimento. Il Mercato alimentare di Piazza Cavour sarà aperto anche nelle domeniche del 20 e 27 dicembre, con orario continuato dalle 7.30 alle 17.