Il 28 ottobre si celebra la liberazione di Predappio, l'Anpi: "Coincide con la marcia su Roma. Partecipate al corteo"

Con la vittoria netta di Fratelli d'Italia alle elezioni politiche l'Anpi nazionale, della provincia di Forlì-Cesena e della sezione di Predappio "tengono alta la guardia". Il 28 ottobre sarà celebrata la liberazione di Predappio avvenuta ad opera delle truppe alleate e dei partigiani in quella data nel 1944. "È una data simbolica poiché coincide con la marcia su Roma del 28 ottobre 1922".

Ricorda l'Anpi: "Il 28 ottobre del 1922 i fascisti marciano su Roma. Il 28 ottobre del 1944 partigiani dell'8ª brigata Garibaldi e polacchi dell'8ª armata liberano Predappio. Questa liberazione reca un poderoso carico simbolico. La cacciata di Mussolini dal suo paese natale – nella retorica fascista luogo aurorale del regime – nello stesso giorno fondativo del fascismo, prefigura la liquidazione della “repubblichina” e dei nazisti che la sorreggono. Prendere Predappio è una promessa di liberazione dell'Italia del nord intera. Per questo, nel nefasto centenario della marcia su Roma, non si può non festeggiare la liberazione di Predappio. Alle compagne e ai compagni, alle sorelle e ai fratelli, alle amiche e agli amici, il nostro invito: partecipate al corteo che si snoderà lungo la cittadina romagnola. L'appuntamento è il 28 ottobre alle 14.30 davanti al municipio di Predappio, per scendere in viale Matteotti e arrivare alla piazza Garibaldi, incrociando i luoghi della liberazione che saranno illustrati lungo il percorso", l'esortazione dell'Anpi a partecipare.