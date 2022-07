Il 5 X mille a favore del Comune di Forlì: al via la campagna a sostegno delle attività sociali rivolte ai minori in difficoltà

E tempo di dichiarazione dei redditi. Con un semplice gesto, e possibile destinare il 5 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche al finanziamento delle attivita sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente, contribuendo cosi a migliorare la vita di molti bambini in difficolta. "Farlo e davvero molto semplice - è l'appello del sindaco di Forli Gian Luca Zattini -. E' sufficiente apporre la propria firma nel riquadro del modulo per la dichiarazione dei redditi che riporta la scritta "Sostegno delle attivita sociali svolte dal Comune di residenza". In questo modo, ci aiuterete a incrementare le azioni a sostegno dei piu fragili e in particolare quelle rivolte ai minori. La tua firma puo fare la differenza".