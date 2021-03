Il bando per le imprese delle aree interne e montane, il Gal L'Altra Romagna protagonista in tv

Il Gal l'Altra Romagna sarà protagonista del talk show televisivo "Ping Pong" di Teleromagna. Si parlerà del bando che interessa una serie di comuni tutti compresi all’interno della Provincia di Forlì-Cesena. "Il Dpcm del 24 ottobre 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 302 del 4 dicembre 2020, ha previsto a livello nazionale, il finanziamento delle attività economiche (commerciali ed artigianali) dei Comuni delle aree interne e montane, mediante l’istituzione di un fondo di sostegno valevole per le annualità 2020, 2021 e 2022 per un ammontare complessivo di 210 milioni di euro a disposizione di 3.101 Comuni italiani. Il Gal L’Altra Romagna, per conto dei Comuni rientranti nelle aree interne e montane dell’Appennino romagnolo, ha stilato e pubblicato il bando “Qualificazione di Attività economiche (commerciali ed artigianali) nei comuni delle Aree interne e montane”, i cui termini di partecipazione scadranno il prossimo 31 maggio prossimo".

I Comuni interessati da questa iniziativa, per l’area di competenza del Gal L’Altra Romagna, sono tutti compresi all’interno della Provincia di Forlì-Cesena, e nello specifico sono Borghi, Dovadola, Galeata, Portico e San Benedetto, Premilcuore, Rocca San Casciano, Santa Sofia, Tredozio e Verghereto. I beneficiari del bando sono esclusivamente le piccole e micro-imprese commerciali ed artigiane operanti nei comuni delle aree interne e montane. Il Gal L’Altra Romagna, rappresentato dal presidente Bruno Biserni e dal direttore Mauro Pazzaglia, approfondirà i contenuti del bando all’interno del talk show televisivo Ping Pong “La periferia al centro”, in onda sui canali di Teleromagna e condotto da Pier Giorgio Valbonetti.

Insieme al presidente Biserni e al direttore Pazzaglia, saranno protagonisti della trasmissione Marco Bussone, presidente nazionale Uncem; Daniele Valbonesi, sindaco di Santa Sofia; Ursula Valmori, sindaco di Premilcuore; Marco Valenti, segretario Confartigianato Forlì; Graziano Gozi, direttore di Confesercenti cesenate; e Giovanni Montevecchi, responsabile Cna Area Colline forlivesi. "In linea generale - dichiara il Presidente del Gal L’Altra Romagna Biserni - il bando si pone come scopo principale quello di consentire alle medesime imprese presenti nelle aree interne, di far fronte alle maggiori necessità conseguenti al manifestarsi dell'epidemia da Covid-19. Le risorse finanziarie a disposizione ammontano complessivamente a 764.762 eueo per tutto il triennio 2020-2021-2022. Il sostegno - conclude il presidente - è concesso nella percentuale del 60% a fondo perduto sull’ammontare complessivo della spesa ammissibile, fino ad un massimo di spesa ammissibile di 20mila euro”. Il bando con i relativi allegati è consultabile e scaricabile dal sito www.altraromagna.it. Il talk show televisivo Ping Pong “La periferia al centro” andrà in onda giovedì alle ore 21 sul canale 14.