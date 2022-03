Il basket al fianco del popolo ucraino: al Villa Romiti si raccolgono alimenti e medicinali

L'associazione "Lo sport per Forlì" ha organizzato una raccolta di materiali a sostegno della popolazione Ucraina, il tutto in occasione del derby dell'Under 19 Silver della Pallacanestro Forlì 2.015 con l'Aics Basket Forlì in programma sabato alle 18.30 al Villa Romiti. Saranno raccolti latte in polvere per l’infanzia, caffè solubile, cioccolata, the, tonno, buste di zuppa e riso; garze, bende, disinfettanti, cerotti, cerotti a nastro, siringhe, guanti monouso, antibiotici, antidolorifici, kit di primo soccorso, dentifrici, spazzolini, saponi liquidi, saponette, pannolini per bambini, assorbenti, pannolini per adulti, shampoo e guanti in gomma.