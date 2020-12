Il bellissimo regalo di 72 bimbi per gli ospiti della casa di riposo: palloncini e canti di Natale

In questo Natale così particolare, le persone che hanno più bisogno di affetto sono proprio quelli che rimarranno più soli: gli anziani delle case di riposo. A Meldola i bambini del centro educativo CreAttiva, hanno voluto portare un messaggio di affetto, fratellanza e un momento di gioia a tutti i “nonnini” della casa di riposo "Drudi".

E’ stato organizzato, alla presenza del sindaco Roberto Cavallucci e della giunta comunale, un concerto cantato dai 72 bimbi del centro educativo, per allietare i cuori degli anziani e farli sentire meno soli, inoltre ogni bambino ha scritto personalmente una letterina di auguri da consegnare a ciascun “nonnino”, così da far sentire loro tutto il calore del Natale.

"Sono piccoli gesti che vengono dal cuore, ma importantissimi, soprattutto in un periodo “particolare” come questo - commentano il sindaco Cavallucci e dal centro educativo CreAttiva -. Ringraziamo tutti i genitori che hanno dato la disponibilità della partecipazione dei propri figli a questa bellissima iniziativa, che è stata organizzata seguendo tutti i protocolli come da direttive Covid".