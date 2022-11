Il Bifor compie sei anni e chiude per un restyling al locale. Ma prima c'è la festa 'svuota-fusti'

Per sabato 5 novembre la birreria di piazza Cavour 14, il "Bifor" - luogo di ritrovo di appassionati di birra e burger artigianali - ha annunciato la sua ultima festa nelle vesti attuali. Dopo avere appena compiuto sei anni di attività il 25 ottobre, dopo i festeggiamenti, chiuderà per dare una bella rinnovata e un tocco di originalità agli spazi interni. L’occasione verrà celebrata con il tradizionale evento "Svuota fusti" dove tutte le birre alla spina saranno offerte ad un prezzo speciale.

Il Bifor chiude dunque per lavori. A sua volta si trova su una piazza e inserito in una struttura, quella del Mercato delle Erbe, oggetto di un importante rilancio negli ultimi anni. Che lavori farà il Bifor? "Visto che dovevamo cambiare l'impianto di riscaldamento - spiega Luca, proprietario del Bifor insieme a Christian - perchè è degli anni Novanta, ha fatto già il suo corso e soprattutto preferivamo mettere qualcosa di più innovativo per risparmiare un po' sulle bollette, abbiamo deciso di dare una rinfrescata all'intero locale. Ovviamente essendo ospitati in un palazzo storico abbiamo delle volte interne affrescate che non possiamo toccare e quindi operiamo solo sulla parte non soggetta a vincoli dei beni architettonici".

"Renderemo il locale un po' più accogliente dipingendo i muri e cambiando le luci. Sarà un restyling estetico, non sostanziale. Il bancone resterà lì dov'è. Rinnoviamo anche l'impianto spina e così, visto che serve vuoto, abbiamo deciso di organizzare uno svuota tutto". La riapertura? "Da progetto dovremmo riaprire il 18 novembre ma non è sicuro. Noi speriamo che i tempi siano rispettati ma basta una complicazione, un ritardo e andiamo alla settimana dopo". Per quanto riguarda la festa, come ogni evento del BiFOR che si rispetti, non poteva mancare la musica. Ad animare il tutto sarà infatti il djset della Balera Groovosa.