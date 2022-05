Il bilancio del 2021: Federconsumatori ha gestito 633 reclami, il 93% vincenti. Recuperati 240mila euro

Federconsumatori e Sunia della Provincia Forlì-Cesena hanno presentato i loro rispettivi bilanci consuntivi, relativi all’anno 2021, all’Assemblea dei soci, presso la Camera del Lavoro di Cesena. Lo scorso anno Federconsumatori e Sunia (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnati), di Forlì e Cesena, hanno registrato circa 4.500 presenze di utenti, tra entrambe le sedi presenti nel territorio. In particolare l'attività di Federconsumatori ha visto un flusso continuo di cittadini e cittadine che si sono rivolti agli sportelli per rivendicare i propri diritti, nonostante la pandemia. Nel corso del 2021 Federconsumatori ha elaborato 633 pratiche di reclamo (vertenze), di cui 471 per il territorio di Forlì (74%) e 162 per quello di Cesena (26%). Il 93% delle pratiche si è concluso con esito positivo per il consumtore, il settore delle telecomunicazioni si pone al primo posto per numero di pratiche che hanno portato ad un epilogo favorevole per cittadini e cittadine; attraverso questa attività i nostri utenti hanno potuto recuperare un totale di 240.000 euro, a titolo di rimborso o storno.

"Il lavoro di Federconsumatori è indispensabile, soprattutto in questo periodo in cui i volantini di dubbia provenienza si moltiplicano nelle buchette delle lettere delle case e il potere di acquisto delle famiglie diminuisce, in particolare quando parliamo di persone giovani-spiega la Segretaria Generale della Camera del Lavoro Cgil di Cesena, Silla Bucci, nel suo intervento durante l’assemblea- dobbiamo guardare verso le persone più deboli del territorio, che sono tante. La Cgil di Cesena vuole impegnarsi nella valorizzazione del lavoro di Federconsumatori e Sunia, a partire dalla rivendicazione delle politiche abitative, siamo pronti a riscrivere una nuova pagina della nostra collaborazione". Nel 2021 Federconsumatori Forlì – Cesena ha svolto un’importante attività a tutela dei consumatori, utenti e risparmiatori, e grazie al contributo del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione Emilia Romagna e della sede regionale di Federconsumatori ha potuto progettare e realizzare diverse azioni.

Nel suo intervento Maria Giorgini, Segretaria Generale della Camera del Lavoro Cgil di Forlì, ha sottolineato l’importanza svolta da Federconsumatori e Sunia, nella provincia: "La Federconsumatori Forlì-Cesena si presenta come una realtà strutturata, per dare alle persone dei punti di riferimento sia come tutela ai bisogni individuali che come rivendicazione collettiva. Il peso politico nel territorio sui temi del consumo e dell’abitare è cresciuto nel tempo, ed oggi le associazioni sono riconosciute da istituzioni e cittadinanza oltre che essere un punto di riferimento per lavoratrici lavoratori. La Camera del Lavoro di Forlì riconosce il lavoro di Federconsumatori e Sunia, continueremo a collaborare per la tutela dei consumatori e delle politiche dell’abitare".

I progetti di Federconsumatori per l’anno 2021 sono stati accolti favorevolmente da parte delle cittadine e dei cittadini: ideazione e realizzazione per Forlì e Cesena, della guida operativa tradotta in 5 lingue dal titolo “Il Servizio Sanitario Nazionale ai tempi del Covid 19”, con la prefazione del Direttore Sanitaria dell’Ausl Romagna, Mattia Altini; il progetto Spesa Sospesa per permettere a tutte le famiglie, e agli studenti di accedere a supporti informatici e tecnologici, durante i mesi di picco della pandemia; progetto Digital Divide, 5 corsi di 10 ore rivolti ad anziani, immigrati e persone a rischio emarginazione sociale. La partecipazione si è attestata intorno ad un totale di 65 partecipanti; apertura temporanea di tre sportelli per aumentare la presenza sul territorio durante i mesi più difficili della pandemia, quando le persone incontravano maggiori difficoltà negli spostamenti. Questo progetto è stato realizzato grazie alla collaborazione della Cgil di Forlì e della Cgil di Cesena che hanno messo a disposizione le loro sedi. Lo sportello di Dovadola continua la sua attività anche per il 2022, grazie anche alla disponibilità del Comune, che ha concesso un contributo per garantire il servizio di Federconsumatori, per un altro anno, al sindaco di Dovadola va il nostro più sincero ringraziamento.

I numeri del tesseramento di Federconsumatori, nonostante la pandemia, si sono mantenuti sui livelli degli anni precedenti: nel 2021 sono state messe 756 tessere, di cui 543 sottoscritte nel territorio forlivese e 217 nel cesenate. "Come Federconsumatori, sottolineiamo la questione della Crc di Cesena che è ancora tutt’oggi parte, auspichiamo l’intervento della politica, e rimaniamo in attesa della sentenza che sarà emessa dal Tribunale di Forlì. Infine invitiamo tutti i cittadini che hanno ricevuto o riceveranno l’avviso relativo all’obbligo vaccinale di contattare le sedi di Forlì e Cesena della nostra associazione entro 10 giorni dal ricevimento della lettera. Di fondamentale importanza è anche l'attività del Sunia, nel campo del mondo privato e pubblico, sia a Forlì che a Cesena, al fianco dei cittadini e delle cittadine che si trovano a stipulare contratti di locazione, incontrando molte difficoltà, tra cui le numerose garanzie richieste dai locatori. Il Sunia si consolida nel nostro territorio, sia in termini di presenze agli sportelli di Forlì a Cesena che in termini di tesseramento. Il Sunia nel 2021 ha registrato un totale di 950 iscritti: 526 iscritti nel mondo privato e 424 nel settore pubblico". Nel 2017 Sunia ha siglato un protocollo di intesa, con il Comune di Forlì, relativo alla politica abitativa, mentre a dicembre 2018 Sunia ha rinnovato e siglato l'accordo territoriale con l'Associazione dei Proprietari e con il Comune di Cesena, successivamente sono stati siglati accordi territoriali in tutta la nostra provincia, si tratta di accordi che sono attualmente in vigore.